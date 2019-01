Liverpool ondanks drie tegengoals met de schrik vrij

Liverpool, waar de geblesseerde Georginio Wijnaldum niet in actie kwam, was in het eerste bedrijf vooral gevaarlijk bij de stilstaande fases. Virgil van Dijk had na 32 minuten een goede mogelijkheid op de openingstreffer, maar kopte net over. Twee minuten later kwamen de bezoekers op voorsprong. Townsend rondde een knappe aanval af. De fraaie assist kwam op naam van Zaha: 0-1.