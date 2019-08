Liverpool ook na vier duels nog zonder puntenverlies

Union Berlin van Becker verrast en legt Dortmund over de knie

20:35 Union Berlin heeft voor een grote stunt gezorgd in de derde speelronde van de Bundesliga. De promovendus was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Borussia Dortmund. Sheraldo Becker, oud-speler van ADO Den Haag, was met een assist van grote waarde.