Liverpool-speelster maakt drie eigen goals in een halfuur

Nieuw-Zeeland speelt vanavond in Los Angeles tegen wereldkampioen Verenigde Staten voor de SheBelieves Cup, een jaarlijks toernooi met vier landenteams. Na 4 minuten en 12 seconden spelen maakte Moore haar eerste eigen doelpunt, door de bal met rechts bij de eerste paal in het doel te werken.



Toen er 5 minuten en 32 seconden op de klok stonden, ging het opnieuw mis voor Moore. Deze keer ging de bal via haar hoofd langs haar eigen keepster. Een halfuurtje later maakte Moore ook nog de 3-0 voor Team USA, nu door de bal met links bijzonder knullig in eigen doel te schieten. Een ‘perfecte hattrick’ dus voor Moore, maar helaas wel in eigen doel. In de 40ste minuut, dus vier minuten na haar derde eigen doelpunt, werd Moore uit haar lijden verlost en gewisseld door bondscoach Jitka Klimková. Moore verliet het veld in tranen, maar werd getroost door haar teamgenoten.