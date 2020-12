Liverpool twee maanden zonder aanvaller Jota

Everton lijdt 150 miljoen euro verlies, maar Moshiri stopt nog eens 270 miljoen in de club

11 december De Engelse voetbalclub Everton van technisch directeur Marcel Brands kan een flinke kapitaalinvestering tegemoet zien. De Iraanse zakenman Farhad Moshiri is van plan om voor 250 miljoen pond, omgerekend ruim 270 miljoen euro, nog meer aandelen in bezit te nemen. De 65-jarige Moshiri heeft nu al 77,2 procent van de aandelen in handen.