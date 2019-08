Liverpool vs. Manchester City: deel 2 van titelstrijd barst los

Door Geert Langendorff



Een opmerking van Virgil van Dijk in het Wanda Metropolitano na de zege van Liverpool op Tottenham Hotspur (2-0) op 1 juni in de finale van Champions League gaf de verhoudingen in de Premier League ruim voor de start van het nieuwe seizoen haarscherp weer. ,,Dit is pas het begin”, waarschuwde de aanvoerder van het Nederlands elftal. ,,Wij gaan niet zomaar weg.”