Liverpool wint ook bij Wolves: 14de zege op rij

Het was een zware wedstrijd voor Liverpool op Molineux, maar de avond begon en eindigde goed voor The Reds. De koploper in de Premier League pakte liefst 67 van de mogelijke 69 punten uit de eerste 23 competitieduels van dit seizoen. Er was tot op heden alleen een 1-1 gelijkspel bij Manchester United op 20 oktober, de overige 22 competitieduels werden allemaal gewonnen. De voorsprong op achtervolger Manchester City is liefst 16 punten, terwijl de titelverdediger ook al een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Aanvoerder Jordan Henderson kopte al in de achtste minuut raak uit een hoekschop van Trent Alexander-Arnold. De 21-jarige rechtsback, die al sinds zijn zesde voor Liverpool speelt, gaf dit seizoen al tien assists in 23 competitiewedstrijden.

Daarna groeide Wolverhampton Wanderers in de wedstrijd en liet het energieke team van de Portugese coach Nuno Espírito Santo zien waarom veel Engelsen de club zo bewonderen. De verdiende gelijkmaker van Wolves viel in de 51ste minuut. De Mexicaanse spits Raúl Jiménez kopte fraai raak voor zijn twintigste goal van het seizoen, in 37 wedstrijden. De assist kwam van de razendsnelle rechtsbuiten Adama Traoré, die daarmee zijn tiende beslissende voorzet van dit seizoen gaf in de Premier League en Europa League. Liverpool-linksback Andrew Robertson werd kort daarna al de 27ste speler dit seizoen die geel kreeg voor een overtreding op Traoré, die in deze vorm kanshebber lijkt voor een plek in de EK-selectie van Spanje. Daarna kreeg Jiménez nog twee goede kansen op de 2-1, maar de winnende goal viel uiteindelijk toch aan de andere kant.