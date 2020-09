Liverpool wint ook derde duel, Arsenal al 28 wedstrijden op rij zonder zege bij ‘top zes’

Arsenal is sinds 2015 al 28 wedstrijden op rij zonder zege op bezoek bij de vijf andere clubs uit de ‘top zes’ in de Premier League: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur. De laatste zege op een andere topclub in de Premier League boekte Arsenal op 21 december 2015, toen in het Emirates Stadium met 2-1 werd gewonnen van Manchester City door goals van Theo Walcott en Olivier Giroud.



Alexandre Lacazette opende vanavond na 25 minuten de score op een leeg Anfield, maar drie minuten later tikte Sadio Mané de 1-1 alweer binnen namens de regerend kampioen van de Premier League. De Schotse linksback Andrew Robertson maakte in de 34ste minuut de 2-1. De Portugese aanvaller, vorige week voor 45 miljoen euro overgekomen van Wolverhampton Wanderers, maakte er in de 88ste minuut nog 3-1 van bij zijn debuut voor Liverpool. De Amsterdamse verdediger Ki-Jana Hoever (18) bewandelde voor 10 miljoen euro de omgekeerde route, maar hij beleefde gisteravond een minder leuk debuut: Wolverhampton Wanderers verloor met liefst 4-0 bij West Ham United.