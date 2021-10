Liverpool zet Manchester United aan hand van hattrickheld Salah voor schut op Old Trafford

Vooral in de eerste helft liet de ploeg van trainer Jürgen Klopp niets heel van Manchester United. Al na vijf minuten was het Naby Keita die op aangeven van Salah de openingstreffer voor zijn rekening nam. Diogo Jota, die een basisplaats had ten koste van Sadio Mané, maakte acht minuten later de 0-2. Door twee goals van Salah was de ruststand liefst 0-4.