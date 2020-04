Liverpool zwicht onder druk van supporters: geen geld uit noodfonds

Door Geert Langendorff



Honderden bezoekers aan Anfield staan voor elk duel van Liverpool geduldig in de rij om op de foto te gaan met het standbeeld van Bill Shankly. Een sjaal van de club om zijn hals ontbreekt zelden. Verse bloemen liggen steevast aan de voet van het bronzen eerbetoon aan de Schot. Voor de aanhang is hij veel meer dan de trainer die de Reds op de wereldkaart zette. Shankly geldt als ‘man of the people’.



Supportersgroep Spirit of Shankly beriep zich op het gedachtegoed van de socialist, overleden in 1981, om de leiding van Liverpool tot de orde te roepen. In een open brief aan directeur Peter Moore vroegen ze naar zijn beweegredenen om een beroep te doen op overheidssteun om het leeuwendeel van de salarissen van een paar honderd werknemers te betalen. Voetbal speelde geen rol.



De Britse regering biedt sinds het begin van de coronacrisis bedrijven de mogelijkheid om personeel naar huis te sturen. Tachtig procent van hun loon wordt betaald uit een speciaal noodfonds. Deze maatregel was bestemd om een ontslagregen te voorkomen en om worstelende industrieën niet bankroet te laten gaan. Het voornemen van Liverpool om van deze regeling gebruik te maken schoot in het verkeerde keelgat bij de fans.