Locadia scoort bij debuut in MLS, maar verliest wel met FC Cincinnati

David Jensen, die in januari de overstap maakte vanaf FC Utrecht, keepte de hele wedstrijd bij New York Red Bulls. De thuisploeg kwam in de Red Bull Arena op een 2-0 voorsprong door goals van Kyle Duncan en Alejandro Romero in het eerste halfuur. Allan Cruz maakte kort na rust de 2-1 namens FC Cincinnati, maar Daniel Royer maakte in de 70ste minuut weer de 3-1 namens New York Red Bulls. Locadia viel in de 64ste minuut in en maakte in de 83ste minuut de 3-2, maar daar bleef het bij in de laatste tien minuten van de wedstrijd.