Locadia scoort en valt uit na winst in Nederlands getinte FA Cup-wedstrijd

Bij rust was er weinig aan de hand voor Brighton & Hove Albion. De nummer veertien van de Premier League nam het in eigen huis op tegen Derby County, dat uitkomt in het Championship, en stond bij rust al 2-0 voor. Anthony Knockaert en Jürgen Locadia waren de doelpuntenmakers. De 25-jarige oud-speler van PSV was het meest alert bij een bal op de paal. Hij verschalkte daarmee de Nederlandse doelman Kelle Roos, samen met invaller Florian Jozefzoon een van de twee Nederlanders bij Derby County.

Ashley Cole

Het werd overigens nog wel spannend in de slotfase. Het was de 38-jarige Ashley Cole die zijn eerste goal voor Derby County maakte. De linkervleugelverdediger kwam afgelopen winter naar de club in het Championship. De Engelsman zat zonder club nadat zijn contract bij Los Angeles Galaxy in november werd ontbonden. Dat de keuze op Derby County viel, is niet geheel toevallig. Cole speelde tussen 2006 en 2014 jarenlang samen met Frank Lampard, coach van Derby County.



De goal van Cole bleek echter niet voldoende om nog aanspraak te maken op een plek bij de laatste acht in de strijd om de FA Cup.