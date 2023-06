Loedogorets met Sergio Padt voor 12de(!) keer op rij kampioen van Bulgarije

Met video Justin Kluivert speelt zich veilig met Valencia, Frenkie de Jong na weer een nederlaag nog naar Japan

Valencia speelt ook volgend seizoen in La Liga. De zesvoudig Spaanse kampioen speelde in de laatste speelronde gelijk bij Real Betis (1-1) in Sevilla, maar ontsnapte omdat ook Real Valladolid niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Getafe (0-0).