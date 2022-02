Londense club Dagenham & Redbridge schorst broertje Zouma wel na video van kattenmishandeling

De Franse verdediger Kurt Zouma (27) mag vooralsnog gewoon in actie komen voor West Ham United na de veelbesproken video waarin hij zijn katten mishandelde, maar zijn broertje Yoan (23) is voorlopig wel geschorst. Yoan speelt even verderop in het oosten van Londen voor Dagenham & Redbridge FC, dat uitkomt op het vijfde niveau van Engeland.

Yoan Zouma speelt sinds 2018 in Engeland. Na periodes bij Bolton Wanderers, Barrow en Altrincham speelt hij sinds december voor Dagenham & Redbridge, maar na zes duels wil de club nu eerst een onderzoek afwachten voor ze hem weer opstellen. De 23-jarige verdediger uit Lyon was degene die het filmpje opnam waarin zijn vier jaar oudere broer Kurt onder meer een schop geeft aan een van zijn twee katten en de beesten met angst door het huis lijkt te jagen. De beelden, verspreid via social media, zorgden deze week voor een golf van verontwaardiging in Engeland. Het leidde er al toe dat een van de sponsoren de banden met West Ham tot nader order verbrak, terwijl Zouma zijn contract bij Adidas al kwijt is.

De verontwaardiging in Engeland werd nog veel groter toen Zouma dinsdagavond 'gewoon’ aan de aftrap stond bij het duel tussen West Ham United en Watford in de Premier League. West Ham-coach David Moyes verdedigde zijn beslissing. ,,De club zal die kant afhandelen en ik richt me op het voetbal”, aldus de Schot tegen BT Sport. Tegenover de BBC voegde hij daaraan toe: ,,We zijn allemaal teleurgesteld en snappen het niet. Hij zal ervan leren, maar vandaag moest ik een team opstellen dat ons de beste kans gaf om te winnen.”

Waar Zouma vooralsnog dus wel mag voetballen, zit zijn broer Yoan voorlopig aan de kant. Dagenham & Redbrige acht die maatregel op zijn plaats zolang het onderzoek van de dierenbescherming naar het incident loopt. De RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) nam de twee katten van Zouma woensdag in beslag.

Dat Kurt Zouma nog niet op non-actief is gezet, vindt West Ham United-spits Michail Antonio wel te verdedigen. ,,Mensen vinden dat hij moet worden ontslagen, maar dan ik heb een vraag voor je. Vind je wat hij heeft gedaan erger dan racisme? Niet dat ik zijn daden goedkeur, totaal niet, maar er zijn mensen die zijn betrapt op racisme en daarna ook weer hebben gevoetbald.”

