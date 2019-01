Loting Copa América: gastheer Brazilië tegen Peru en Bolivia

Aartsrivaal Argentinië, dat net als Brazilië en Uruguay was geplaatst bij de loting, werd gekoppeld aan Colombia, Paraguay en Qatar, dat als gastheer van het WK in 2022 deelneemt op uitnodiging. Uruguay voert Groep C aan en treft Ecuador, regerend kampioen Chili en Japan, net als Qatar op invitatie actief in Zuid-Amerika.



Brazilië opent de Copa América op 14 juni in het Morumbi-stadion van São Paulo tegen Bolivia.