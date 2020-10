Loting Europese kwalificatie voor WK 2022 op 7 december

Italiaanse minister over ambulance­vlucht Ronaldo: Hij schond het protocol

15 oktober Cristiano Ronaldo heeft mogelijk de gezondheidsregels overtreden toen hij terugkeerde naar Italië nadat hij positief had getest op COVID-19 in Portugal, zei de Italiaanse minister van Sport vandaag. De aanvaller van Juventus vloog gisteren in een privéjet terug naar Italië om thuis in quarantaine te gaan.