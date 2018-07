'Löw blijft ondanks uitschakeling aan als bondscoach Duitsland'

'Jogi macht weiter', kopt de grote Duitse krant, refererend aan de bijnaam van Löw. Nadat de coach zijn contract had verlengd tot medio 2022, had hij de Duitse voetbalbond al verzekerd dat hij zou doorgaan ongeacht de uitkomst van het toernooi. De voetbalbond DFB heeft het bericht nog niet bevestigd.



De Duitser voelt nu aan dat hij zich aan zijn woord moet houden, ook omdat voorzitter Reinhard Grindel al zijn vertrouwen uitsprak in Löw. Dit gebaar beïnvloedde Löw ook positief in zijn beslissing. Löw is al bondscoach sinds 2006, maar gaf zelf ook aan bedenktijd nodig te hebben.



Na de WK-triomf in 2014 nam Löw een pauze van enkele weken om hernieuwde energie te vinden, nu heeft de bondscoach al na vijf dagen weer zin in een nieuwe cyclus op weg naar het EK in 2020.



Duitsland verdween in Rusland roemloos uit het toernooi na nederlagen tegen Mexico en Zuid-Korea en slechts één overwinning op Zweden. De ploeg werd laatste in de groep.



Eerder was Löw op elk groot toernooi ten minste tot de halve finales doorgedrongen, met als hoogtepunt de wereldtitel in 2014 in Brazilië. Op 6 september is het duel met Frankrijk in de nieuwe Nations League de eerste gelegenheid waarbij Löw weer op de bank plaatsneemt. De Duitsers nemen het daarna ook op tegen Oranje.