Löw verlengt en verrast met oproepen Petersen, Götze ontbreekt

Dat Petersen vandaag, net als Gomez, uit de hoge hoed werd getoverd, had eigenlijk niemand zien aankomen. De laatbloeier van SC Freiburg was deze jaargang de meest productieve Duitser in de Bundesliga. Hij maakte er 15, eentje meer dan Uth dus, waarvan 8 als invaller. Vooral die laatste kwaliteit – geen speler in de Bundesliga-historie scoorde vaker als invaller dan Petersen (20x) – spreekt nu in zijn voordeel.



De in Oost-Duitsland geboren Petersen verdiende als speler van Energie Cottbus in 2011 een transfer naar Bayern München. Bij de Rekordmeister bleef een doorbraak echter uit. Via Werder Bremen kwam hij drie jaar geleden bij Freiburg terecht, waar hij in 109 wedstrijden 55 keer scoorde.