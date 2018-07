Joachim Löw wist niets van besluit Özil

Volgens Löws adviseur Harun Arslan moest de bondscoach het besluit van Özil net als iedereen van het internet vernemen.



,,De bondscoach noch ik was vooraf geïnformeerd", liet de adviseur aan de Duitse krant Bild weten. Arslan is al jaren de zaakwaarnemer van Löw en was ook verantwoordelijk voor diens contractonderhandelingen met de Duitse voetbalbond. Löw is naar verluidt momenteel op vakantie op Sardinië.



Löw besloot ondanks het tegenvallende optreden op het WK voetbal in Rusland aan te blijven als bondscoach van de 'Mannschaft'. De 58-jarige coach passeerde Özil op het WK voor de wedstrijd tegen Zweden, na de eerdere nederlaag tegen Mexico.