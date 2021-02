Löw zet deur op een kiertje voor Müller, Hummels en Boateng

Löw bedankte het gerenommeerde drietal in het voorjaar van 2019 voor bewezen diensten. Een rentree was voor hem lange tijd onbespreekbaar. Na de ontluisterende nederlaag in november in en tegen Spanje (6-0) voor de Nations League werd de roep in Duitsland om een terugkeer van in ieder geval aanvaller Müller (Bayern München) steeds sterker. Ook toen wilde Löw er echter nog niets van weten. Inmiddels lijkt hij enigszins van gedachten veranderd.

,,De vraag is: welke spelers hebben we nodig bij het EK om het grootst mogelijke succes af te dwingen?”, stelde Löw. ,,Als er één of meerdere spelers terugkeren in de selectie, zal dat geen enkel probleem zijn. Ze weten wat er van hen wordt verwacht bij de nationale ploeg. Ze zullen ook de balans in ons verjongde team niet verstoren. Ze zullen de andere spelers in de huidige hiërarchie zeker niet in de weg gaan zitten. Daar zijn hun karakters niet naar.”