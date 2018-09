Lucas Bijker betrokken bij vechtpartij in België

Bijker, die sinds kort aan de slag is bij KV Mechelen, kreeg het aan de stok met tegenstander Serge Tabekou. De linksachter was al enkele keren hard aangepakt en revancheerde zich daarna op een Union-speler, waarna de Nederlander op zijn beurt weer hard aangepakt werd door Tabekou. Beiden kregen rood. In de spelerstunnel liep het pas echt uit de hand: Fred Vanderbiest, assistent-trainer bij KV Mechelen, incasseerde een vuistslag in het gezicht van Abder Ramdane, de assistent van Union. Vanderbiest moest zowel aan de neus als wenkbrauw gehecht worden.