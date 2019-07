Lucas Moura scoort minuut na invalbeurt De Ligt bij Juventus

Dat De Ligt tijdens de International Champions Cup in Singapore zijn opwachting zou maken, was geen verrassing. ,,Hij heeft nog niet met zijn teamgenoten getraind, maar hij zal zeker voor een deel meedoen. Het is goed om wat wedstrijdritme op te doen”, verklapte zijn trainer Maurizio Sarri al op de persconferentie voor het oefenduel. En dat uitgerekend tegen de ploeg die hem en Ajax vorig seizoen een Champions League-trauma bezorgden.

Na een halfuur kwamen de Londenaren terecht op voorsprong dankzij een benutte rebound van Erik Lamela. Tien minuten na rust tekende invaller Gonzalo Higuaín met een droge schuiver voor de 1-1. Kort daarna kwam Juventus ook nog op voorsprong. Cristiano Ronaldo werkte een voorzet van Mattia de Sciglio achter Spurs-goalie Paulo Gazzaniga. Lang konden de Italianen daar niet van genieten. Vrijwel direct na de invalbeurt van De Ligt scoorde Ajax-beul Lucas Moura. Na 64 minuten was de score daardoor weer in balans: 2-2.



De Ligt tekende donderdag een vijfjarig contract in Turijn. Hij kwam voor 75 miljoen euro over van Ajax.