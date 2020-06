Ludogorets kroont zich voor negende keer op rij tot kampioen van Bulgarije

LIVE | Chelsea buigt achter­stand om, basisplaat­sen Cillessen, Hateboer, De Roon en Gosens

18:53 In dit liveblog volg je alle Europese wedstrijden op deze Vaderdag. Te beginnen om 15.30 uur met de Tweede Bundesliga. Welke ploeg promoveert net als Arminia Bielefeld naar de Bundesliga? Wordt het VfB Stuttgart, Hamburger SV of toch Heidenheim? En wie wint vanavond de Merseyside Derby? Liverpool of Everton? Volg het hier! 17.15 uur: Aston Villa - Chelsea