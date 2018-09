Luis Enrique zet de toon bij Spanje: Geen mobieltjes en gefrituurd eten

Door Nik Kok



Hij gooide er tijdens een van zijn eerste trainingen zelf maar een vriendelijk bedoelde bodycheck uit, Luis Enrique (48), de in Madrid niet bepaald geliefde nieuwe bondscoach van Spanje. Die bodycheck was voor Sergio Ramos, de aanvoerder van La Roja en Real-icoon, en het hele land genoot mee.



Nu al belooft de periode met Luis Enrique aan het roer als bondscoach een interessante te worden. Alleen al omdat de voormalige trainer van FC Barcelona gedurende zijn carrière zijn afkeer voor de rivaal uit Madrid vrijwel nooit gepoogd heeft te verhullen. En dat terwijl de energieke speler van weleer zelf voormalig speler is van de Koninklijke. Maar in de vijf seizoenen dat hij in Bernabéu speelde, bloeide de liefde tussen hem de club Real nooit echt op.