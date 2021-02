Luis Suárez hard op weg naar ultieme wraak op Barcelona

Video Por­to-spe­ler afgevoerd naar ziekenhuis na horror­crash met doelman van tegenstan­der

5 februari Een heftig moment donderdagavond in de Portugese competitie. In de slotfase van het duel tussen Belenenses en FC Porto is Nanu, rechtsback van Porto, keihard in aanraking gekomen met de doelman van de tegenstander. De 26-jarige speler bleef even roerloos liggen en moest worden afgevoerd door de ambulance.