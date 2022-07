Luis Suárez keert voor vijf maanden terug bij zijn oude club in Uruguay

Met video Sarina Wiegman door het dolle na bereiken halve finale EK: ‘Deze dag zal ik niet vergeten’

Het EK in eigen huis leek voor Engeland heel even op een debacle uit te draaien, maar de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman knokte zich in de kwartfinale langs Spanje en blijft zo in de race voor de titel. Georgia Stanway tekende in de verlenging met een knal van afstand voor de winnende 2-1. Het bereiken van de halve finale zorgde voor een gigantische ontlading bij Wiegman.

21 juli