Luis Suárez redt Atlético Madrid met twee late goals tegen Getafe

Getafe kwam kort voor rust op voorsprong in het Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Na zeldzaam gegrabbel van Atlético-keeper Jan Oblak werd de bal opnieuw voor het doel gebracht, waarna de Servische verdediger Stefan Mitrović van de rand van het strafschopgebied hard raak kopte via de binnenkant van de paal: 1-0. Het was voor Getafe de eerste goal in twintig confrontaties met Atlético Madrid. De laatste keer dat een speler namens Getafe scoorde tegen Atlético was op 6 november 2011, toen Getafe met 3-2 won.



Een kwartier voor tijd kreeg Carles Aleñá (overgekomen van FC Barcelona) zijn tweede gele kaart van de avond, slechts acht minuten nadat hij voor het eerst geel had gekregen. Tegen de tien man van Getafe scoorde Luis Suárez drie minuten later al. Op aangeven van verdediger Mario Hermoso werkte hij op fraaie wijze de 1-1 binnen. Atlético leek daarna genoegen te moeten gaan nemen met een gelijkspel in Getafe, maar in de 91ste minuut kopte Suárez ook nog een voorzet van de Kroatische back Šime Vrsaljko binnen bij de tweede paal: 1-2.