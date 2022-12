Luka Modric of Neymar en Karim Benzema of Erling Haaland? Kies hier je wereldelftal van 2022

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Keepers

1. Thibaut Courtois (België, Real Madrid), werd verkozen tot beste keeper van de Champions League, die hij won met zijn team.

2. Emiliano Martínez (Argentinië, Aston Villa), was de held in twee penaltyseries voor wereldkampioen Argentinië.

3. Alisson Becker (Brazilië, Liverpool), 20 clean-sheets in Premier League-seizoen 2021-2022 en Champions League-finalist.

4. Kevin Trapp (Duitsland, Eintracht Frankfurt), zijn reddingen in de finale bezorgden Eintracht Frankfurt de Europa League-winst.

5. Yassine Bounou (Marokko, Sevilla), de minst gepasseerde keeper van La Liga in 2021-2022 maakte ook indruk tijdens het WK.

Rechtsbacks

1. Achraf Hakimi (Marokko, PSG), de onvermoeibare sterspeler van WK-verrassing Marokko.

2. Kyle Walker (Engeland, Manchester City), krachtpatser werd landskampioen en kreeg op het WK de voorkeur boven zijn Liverpool-rivaal.

3. Trent Alexander-Arnold (Engeland, Liverpool), wederom verkozen tot beste rechtsback van de Champions League èn de Premier League.

4. Nahuel Molina (Argentinië, Atlético Madrid), de rechtsback van wereldkampioen Argentinië werd voor 20 miljoen gekocht van Udinese.

5. Giovanni Di Lorenzo (Italië, Napoli), laatbloeier maakt furore met Napoli, dat al sinds april ongeslagen is in de Serie A.

Volledig scherm Nahuel Molina in duel met Kylian Mbappé. © REUTERS

Centrale verdediger rechts

1. Antonio Rüdiger (Duitsland, Real Madrid), vertrok na weer een topseizoen met Chelsea transfervrij naar Real Madrid.

2. Ruben Dias (Portugal, Manchester City), complete centrale verdediger heeft opnieuw een ijzersterk seizoen achter de rug.

3. Jules Koundé (Frankrijk, FC Barcelona), voor 50 miljoen gekocht van Sevilla, speelde bij finalist Frankrijk een prima WK als rechtsback.

4. Éder Militao (Brazilië, Real Madrid), won de treble met Real Madrid, waar hij op 24-jarige leeftijd een onbetwiste rots in de branding is.

5. Raphaël Varane (Frankrijk, Manchester United), kwakkelde met blessures, maar was op tijd fit om leiding te geven aan de defensie van WK-finalist Frankrijk.

Centrale verdediger links

1. Dayot Upamecano (Frankrijk, Bayern München), sterk als een beer en moeilijk te passeren verdediger bij club én land.

2. Josko Gvardiol (Kroatië, RB Leipzig), maakt op 20-jarige leeftijd indruk in de Bundesliga en was een revelatie op het WK.

3. Virgil van Dijk (Nederland, Liverpool), de aanvoerder van Oranje stond ook dit jaar in Champions League- en Premier League elftal van het jaar.

4. Aymeric Laporte (Spanje, Manchester City), speelde een uitstekend seizoen 2021-2022 en is na een knieblessure ook nu weer op topniveau.

5. David Alaba (Oostenrijk, Real Madrid), complete verdediger is onmisbaar bij de Champions League-winnaar van 2022.

Linksback

1. Joao Cancelo (Portugal, Manchester City), rechtsbenige vleugelverdediger is bij Manchester City een vaste waarde aan de linkerkant.

2. Theo Hernandez (Frankrijk, AC Milan), productieve linksback van de WK-finalist scoorde vijf keer in de door AC Milan gewonnen Serie A.

3. Andy Robertson (Schotland, Liverpool), onvermoeibare back stond opnieuw in het Champions League elftal van het jaar.

4. David Raum (Duitsland, RB Leipzig), de linksback van Die Mannschaft maakt indruk bij RB Leipzig, dat hem voor 26 miljoen kocht van Hoffenheim.

5. Jordi Alba (Spanje, FC Barcelona), energieke back is nog altijd van enorme waarde voor La Liga-koploper FC Barcelona.

Verdedigende middenvelder

1. Joshua Kimmich (Duitsland, Bayern München), de beste verdedigende middenvelder van de Bundesliga is het kloppend hart van Bayern München.

2. Casemiro (Brazilië, Manchester United), ManUnited had ruim 70 miljoen euro over voor de man die met Real Madrid zijn vijfde Champions League won.

3. Aurelien Tchouameni (Frankrijk, Real Madrid), voor 80 miljoen euro gekocht van AS Monaco, is op 22-jarige leeftijd al onbetwist op het middenveld de WK-finalist.

4. Rodri (Spanje, Manchester City), in defensief opzicht van grote waarde voor de Premier League-winnaar, maar met zeven doelpunten ook in aanvallend opzicht belangrijk bij die titel.

5. Marcelo Brozovic (Kroatië, Inter), oerdegelijke verdedigende middenvelder haalt een constant hoog niveau in de Serie A en speelde een sterk WK.

Aanvallende middenvelder rechts

1. Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), is in 2022 definitief doorgebroken als complete middenvelder bij Real Madrid, dat hem zes jaar geleden uit Uruguay haalde.

2. Kevin de Bruyne (België, Manchester City), de creatieve middenvelder liet zich in 2022 als topscorer van de Premier League-kampioen van zijn meest veelzijdige kant zien.

3. Thomas Müller (Duitsland, Bayern München), is de ideale teamspeler voor zijn club, gaf in het vorige Bundesliga-seizoen liefst 21 assists.

4. Mason Mount (Engeland, Chelsea), met 10 doelpunten en 11 assists de belangrijkste speler van de nummer 3 van het vorige Premier League-seizoen.

5. Pedri (Spanje, FC Barcelona), is op 20-jarige leeftijd al een belangrijke speler voor de koploper van La Liga en wordt ook steeds productiever.

Aanvallende middenvelder links

1. Luka Modric (Kroatië, Real Madrid), schittert op 37-jarige leeftijd nog op de grootste podia van de wereld. Van grote waarde in de Champions League en op het WK.

2. Bernardo Silva (Portugal, Manchester City), die andere creatieve middenvelder van de Premier League-kampioen is altijd goed voor doelpunten en assists.

3. Jude Bellingham (Engeland, Borussia Dortmund), de 19-jarige Engelsman is volledig doorgebroken in 2022 en wordt met goals en assists steeds bepalender voor zijn club en land.

4. Jamal Musiala (Duitsland, Bayern München), ook pas 19 jaar oud maar momenteel de topscorer en sterspeler van Bayern München in de Bundesliga.

5. Neymar (Brazilië, PSG), is tegenwoordig vooral aanvallende middenvelder en spelmaker bij zijn club en zijn land. In die rol misschien wel bepalender dan ooit.

Aanval rechts

1. Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), ongekend productief voor de verliezend Champions League-finalist. Werd Premier League-topscorer van het seizoen 2021-2022.

2. Lionel Messi (Argentinië, PSG), de beste speler van het WK heeft eindelijk de kroon op zijn carrière kunnen zetten met het winnen van de wereldtitel.

3. Riyad Mahrez (Algerije, Manchester City), opnieuw van grote waarde voor de Premier League-winnaar. Is vaak bepalend met goals en assists.

4. Christopher Nkunku (Frankrijk, RB Leipzig), de huidige topscorer van de Bundesliga haalt ongekende cijfers voor RB Leipzig en maakte in 2022 zijn interland-debuut, raakte net voor het WK geblesseerd.

5. Bukayo Saka (Engeland, Arsenal), de 21-jarige rechtsbuiten is de sterspeler van de huidige koploper van de Premier League en heeft het productiefste jaar uit zijn carrière achter de rug.

Volledig scherm Riyad Mahrez. © REUTERS

Aanval centraal

1. Karim Benzema (Frankrijk, Real Madrid), de winnaar van de Gouden Bal, maakte in 2022 het verschil in de Champions League en La Liga, miste het WK door een blessure.

2. Erling Haaland (Noorwegen, Manchester City), werd voor 60 miljoen gekocht van Borussia Dortmund en scoorde in zijn eerste 18 officiële duels voor Manchester City meteen 23 keer.

3. Robert Lewandowski (Polen, FC Barcelona), gaat na zijn transfervrije vertrek bij Bayern München in Spanje door met scoren, is momenteel de topscorer van La Liga.

4. Harry Kane (Engeland, Tottenham Hotspur), de aanvoerder van Engeland was ook in 2022 weer zeer regelmatig trefzeker in de Premier League.

5. Victor Osimhen (Nigeria, Napoli), de huidige topscorer van de Serie A neemt het in uitstekende vorm verkerende Napoli wekelijks bij de hand.

Aanval links

1. Kylian Mbappé (Frankrijk, PSG), de topscorer van het WK en van de Ligue 1 is met zijn snelheid en schotkracht van absolute wereldklasse.

2. Vinicius Junior (Brazilië, Real Madrid), met zijn snelheid, dribbels, goals en assists van ongekende waarde voor de winnaar van de Champions League.

3. Sadio Mané (Senegal, Bayern München), begon 2022 met het winnen van de Afrika Cup en had een uitstekend seizoen met Liverpool, voordat hij voor 32 miljoen euro naar Duitsland vertrok.

4. Phil Foden (Engeland, Manchester City), drukt als linksbuiten zijn stempel op het spel van de Premier League-kampioen en is zijn belofte op 22-jarige leeftijd behoorlijk aan het inlossen.

5. Richarlison (Brazilië, Tottenham Hotspur), was met zijn goals belangrijk in de strijd van Everton tegen degradatie uit de Premier League, vertrok voor 58 miljoen naar Tottenham Hotspur.

Trainer

1. Carlo Ancelotti (Italië, Real Madrid), won de Champions League, La Liga en de Spaanse beker. Zijn team toonde vaak veerkracht in de slotfase van belangrijke duels.

2. Lionel Scaloni (Argentinië, bondscoach), heeft ervoor gezorgd dat ‘La Albiceleste’ nu ‘La Scaloneta’ wordt genoemd, heeft met de wereldkampioen in 2,5 jaar alleen verloren tegen Saoedi-Arabië.

3. Oliver Glasner (Oostenrijk, Eintracht Frankfurt), loodste Eintracht Frankfurt langs onder meer FC Barcelona naar de Europa League-winst en dit seizoen ook al naar de tweede ronde van de Champions League.

4. Pep Guardiola (Spanje, Manchester City), wederom een ongekend dominant seizoen in de Premier League met 99 goals en 93 punten, strandde na dramatische comeback Real Madrid in halve finale Champions League.

5. Jürgen Klopp (Duitsland, Liverpool), slaagde erin zijn selectie op alle fronten scherp te houden. Was tot de laatste weken van het seizoen in de race voor een unieke quadruple.

Volledig scherm Carlo Ancelotti (voorgrond) en Oliver Glasner (achtergrond). © AP