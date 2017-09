Lukaku beter van start dan Cantona, Van The Man en Ibrahimovic

Volledig scherm Romelu Lukaku juicht na zijn goal tegen zijn oude club Everton. © Getty Images Met een prijskaartje van 85 miljoen euro om zijn nek is er geen tijd om je rustig aan te passen, je moet er direct staan. Romelu Lukaku lijkt geen enkele last te hebben van die druk. De 24-jarige spits scoorde al tien keer in zijn negen officiële wedstrijden voor Manchester United. ,,Dat zijn indrukwekkende cijfers. Ik weet hoe goed hij is. Hij scoort erg makkelijk en nu speelt hij ook nog in een heel goede ploeg. Dan wordt het nog makkelijker voor hem'', zei trainer José Mourinho gisteravond na zijn twee goals tegen CSKA Moskou (1-4 winst). Gingen zijn illustere voorgangers in de spits bij Manchester United ook zo voortvarend van start?

Éric Cantona (77 goals in 170 duels)

Éric Cantona was in de jaren 90 de grote ster en publiekslieveling bij Manchester United. De markante Fransman vertrok op 28 november 1992, in een tijd dat er nog geen vaste transferperiodes waren, voor 1,2 miljoen pond van Leeds United naar Manchester United. Cantona scoorde niet bij zijn debuut tegen Manchester City en kwam ook tegen Norwich City niet tot scoren, maar daarna kwam hij in vier duels op rij wel tot een doelpunt. In zijn eerste seizoen scoorde Cantona echter slechts negen keer in 23 wedstrijden. Wel werd hij dat jaar direct kampioen. Cantona won in vijf seizoenen bij United vier landstitels, twee keer de FA Cup en drie keer de Charity Shield. Op zijn 30ste zette Cantona tot ieders verbazing plots een punt achter zijn loopbaan.

Volledig scherm Eric Cantona in actie tegen Liverpool in de FA Cup-finale van 1996. De Fransman maakte kort voor tijd de winnende 1-0 voor Manchester United. © ANP

Andy Cole (121 goals in 275 duels)

Op 10 januari 1995 trok Manchester United de portemonnee voor Andrew 'Andy' Cole, die overkwam voor Newcastle United. In zijn eerste seizoen scoorde Cole 12 keer in 18 duels voor The Red Devils. Zijn grote doorbraak op Old Trafford beleefde Cole in zijn zevende wedstrijd voor United, toen hij vijf keer scoorde in een 9-0 overwinning op Ipswich Town.

Volledig scherm Andy Cole in duel met Jean-Paul van Gastel, 6 november 1997.

Ole Gunnar Solskjær (126 goals in 366 duels)

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjær maakt in blessuretijd de winnende goal in de Champions League-finale tegen Bayern Munchen, 26 mei 1999. © Action Images Manchester United liep in de zomer van 1996 de handtekening van Alan Shearer mis, die na vier jaar bij Blackburn Rovers koos voor de stap naar zijn favoriete club Newcastle United. Sir Alex Ferguson baalde, maar had wel een andere spits op het oog: Ole Gunnar Solskjær, een dan nog onbekend spitsje uit Noorwegen die pas twee jaar bij Molde FK had gespeeld. Solskjær werd gehaald als back-up voor Cantona en Cole, maar veroverde al snel een basisplaats op Old Trafford. Niet zo gek ook; binnen zes minuten scoorde hij al, bij zijn debuut tegen Blackburn Rovers. In zijn eerste seizoen scoorde The Babyfaced Assasin, zoals hij liefkozend werd genoemd door de supporters, 19 keer in 45 wedstrijden. Solskjær groeide later vooral uit tot supersub. Zo scoorde hij als invaller ooit eens vier kinnen binnen twaalf minuten in een 8-1 overwinning op Nottingham Forest. Zijn mooiste moment beleefde Solskjær zonder twijfel op 26 mei 1999, toen hij als invaller in de 93ste minuut de winnende 2-1 binnen tikte in de Champions League-finale tegen Bayern München in Camp Nou. Door deze goal zal hij voor altijd een icoon blijven voor de supporters van Manchester United. Nog altijd zingen fans van United wekelijks over de zo geliefde Noor.

Dwight Yorke (65 goals in 147 duels)

Op 20 augustus 1998 verkaste Dwight Yorke naar Manchester United, na een aantal goede seizoenen bij subtopper Aston Villa. In Manchester ging de aanvaller uit Trinidad & Tobago voortvarend van start, met 13 goals in zijn eerste 16 wedstrijden. Hij scoorde onder meer twee keer in een kraker tegen FC Barcelona (3-3) op Old Trafford. Yorke eindigde zijn eerste seizoen uiteindelijk met 29 goals in 51 wedstrijden. Daarmee had hij een groot aandeel in de historische Treble (Premier League, FA Cup en Champions League) van de ploeg van Sir Alex Ferguson.

Volledig scherm Dwight York met Roy Keane na het bereiken van de Champions League-finale, 21 april 1999.

Ruud van Nistelrooy (150 goals in 219 duels)

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy met manager Sir Alex Ferguson bij zijn presentatie bij Manchester United, 27 april 2001. © AFP Ruud van Nistelrooy zou in de zomer van 2000 al de overstap maken van PSV naar Manchester United, maar een verschrikkelijke kruisbandblessure zette voor de Brabander een streep door zijn droomtransfer en het EK 2000 in eigen land. Na een operatie en een jaar lang hard revalideren vertrok Van Nistelrooy alsnog naar Manchester United, waar Sir Alex Ferguson hem met open armen ontving. Dat vertrouwen maakte Van Nistelrooy meteen waar. Bij zijn debuut tegen Liverpool in de Community Shield scoorde hij meteen en ook bij zijn Premier League-debuut tegen Fulham (3-2 winst) passeerde hij Edwin van der Sar direct twee keer. In zijn eerste seizoen scoorde hij 36 keer in 49 duels: 23 keer in de Premier League, 10 keer in de Champions League. Van The Man scoorde uiteindelijk 150 keer in 219 duels en vertrok in de zomer van 2006 naar Real Madrid, waar hij werd herenigd met de voorzetten van David Beckham.

Wayne Rooney (253 goals in 559 duels)

Volledig scherm Wayne Rooney in duel met Marco Aurelio van bij zijn debuut voor Manchester United 28 september 2004. © REUTERS In de zomer van 2004 streden Arsenal en Chelsea fel om de handtekening van Wayne Rooney, maar de pas 18-jarige spits van Everton wilde liever wat dichter bij zijn familie in Liverpool blijven. Het werd dus Manchester United. Rooney had die zomer al furore gemaakt op het EK 2004, waar hij vier keer scoorde. Op 31 augustus maakte United liefst 25 miljoen pond (toen nog een flink bedrag) over naar Everton, waarmee de druk op Rooney meteen groot was. Zijn debuut voor United volgde pas op 28 september 2004 (vandaag 13 jaar geleden), maar Rooney toonde direct zijn klasse. Hij maakte een sublieme hattrick in een 6-2 overwinning op Fenerbahçe. Old Trafford had een nieuwe publiekslieveling, zoveel was direct duidelijk. In zijn eerste seizoen scoorde Rooney 17 keer in 43 wedstrijden, maar moest hij samen met Cristiano Ronaldo nog vooral in dienst van Ruud van Nistelrooy spelen. Rooney zou uiteindelijk dertien seizoenen uitkomen voor Manchester United. Met 253 goals in 559 wedstrijden passeerde hij de legendarische Sir Bobby Charlton en groeide hij uit tot topscorer aller tijden van Manchester United. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Everton, de club waar het voor hem allemaal begon.

Zlatan Ibrahimovic (28 goals in 46 duels)

Na een aantal magere seizoenen was het in de zomer van 2016 weer tijd voor grote namen op Old Trafford. Paul Pogba werd met een prijskaartje van 105 miljoen euro de duurste speler aller tijden (inmiddels weer ingehaald en verdubbeld door Neymar), maar toch stond zijn komst in de schaduw van die van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed was al kampioen geworden in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk, maar was na 50 goals in zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond hij op Old Trafford, waar hij werd herenigd met José Mourinho.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic. © EPA Bij Manchester United scoorde hij direct vijf keer in zijn eerste vijf wedstrijden. Ibrahimovic eindigde zijn eerste seizoen op 28 goals in 46 wedstrijden. Zijn seizoen kwam op 20 april 2017 dramatisch ten einde, toen hij in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht een vervelende kruisbandblessure opliep. Het feest na de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax vierde hij daarom op krukken. Ibrahimovic is inmiddels 35 jaar, maar voelt zich sterker dan ooit, zo zegt hij. Engeland kan zich klaarmaken voor zijn rentree. De Zweed heeft namelijk nog twee prijzen op zijn wensenlijst staan: de Premier League en de Champions League. Met de rentree van Ibrahimovic in het toch al zo goed draaiende Manchester United kan niets worden uitgesloten. Ibrahimovic zal echter genoegen moeten nemen met een rol als targetman, want Lukaku is na zijn droomstart zeker van zijn plek in de spits. Lukaku nam rugnummer 9 al over van Ibrahimovic, die binnenkort zal aansluiten met rugnummer 10. ,,I just upgraded my number.''