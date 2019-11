Lukaku held van Inter: twee treffers in slotfase tegen Bologna

Inter heeft dankzij de zege 28 punten na elf duels en is koploper. Juventus kan echter later zaterdagavond orde op zaken stellen in de stadsderby tegen Torino.



Roberto Soriano zette de thuisploeg na een klein uur spelen op voorsprong tegen Inter, dat dit seizoen is opgeleefd, mede door het aantrekken van trainer Antonio Conte en de zomeraankopen Lautaro Martínez én Lukaku. Die laatste bewees in het slotkwartier zijn waarde: in de 75ste minuut maakte hij de gelijkmaker en in de blessuretijd bezorgde de Belg zijn club vanaf de strafschopstip ook nog de zege in Bologna. Het was alweer de negende competitietreffer voor Lukaku.