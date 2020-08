Lukaku is naast recordbreker ook talenwonder en weldoener

Voor een voetballer van het statuur van Lukaku is het eigenlijk vreemd dat hij komende vrijdag pas de eerste prijs kan behalen sinds hij vanaf 2011 in het buitenland speelt. De kleine bijdrage die hij had aan de FA Cup-zege van Chelsea in 2012 telt hij zelf simpelweg niet mee. Verder won hij alleen de landstitel met Anderlecht in 2009/2010, toen hij als zestienjarige spits al tot 19 goals in 45 wedstrijden kwam.



Nee, dan zijn bijdrage in zijn debuutseizoen bij Internazionale. Hij steekt er inmiddels de Braziliaanse Ronaldo mee naar de kroon. Die maakte in zijn eerste seizoen (1997/1998) bij de club uit Milaan 34 goals in 47 duels, Lukaku staat na gisteravond op 33 goals in 50 duels. Komende vrijdag kan hij tegen Sevilla dus eindelijk een grote prijs pakken, maar als hij scoort evenaart of overtroeft hij Il Fenomeno dus ook. Overigens was de jonge Lukaku juist fan van een andere Braziliaanse spits die bij Inter speelde. Hij liep maar al te graag rond in een afgedragen replicashirt van Inter met Adriano op de rug. Ook ijzersterk, ook een linkspoot.

Volledig scherm © BSR Agency

Altijd kritiek en twijfels

Wel meer lijkt voorbestemd voor Lukaku. Als middelbare scholier bezoekt hij tijdens een schoolreisje naar Londen eens Stamford Bridge en spreekt dan de hoop uit daar ooit te gaan voetballen. Het is Chelsea dat hem op zijn zeventiende voor 15 miljoen euro wegkoopt bij Anderlecht.

Volledig scherm Romelu Lukaku in 2017 als speler van Everton met de ernstig zieke Sunderland-mascotte Bradley Lowery. © EPA Het effent voor Lukaku het pad naar wereldroem, al is dat pad er een met de nodige hindernissen en teleurstellingen. Tussen de doelpuntenregen door weerklinkt altijd weer de twijfel, waar hij ook speelt. Bij Chelsea lukt het niet om door te breken, maar via West Bromwich Albion en Everton komt hij in 2017 bij Manchester United hij alsnog in de Engelse top terecht. De fans van Everton zijn er niet eens rouwig om, ondanks 87 goals in 166 wedstrijden. Ronald Koeman denkt zijn vertrek wel op te kunnen vangen met scorende aanvallende middenvelders als Wayne Rooney, Gylfi Sigurðsson en Davy Klaassen. Dat blijkt flink tegen te vallen en Koeman staat na negen speelrondes al op straat.

Bij Manchester United scoort Lukaku in twee seizoenen 42 keer in 96 wedstrijden, maar de harten van de fans kan hij ook op Old Trafford niet veroveren. Het gaat bijna wekelijks over die eerste, beroerde aanname.



Zelfs in België, waar hij topscorer aller tijden is met 52 goals in 84 interlands, proeft Big Rom niet de waardering die hij verdient. ,,In België ben ik nog steeds een Afrikaan”, zegt hij eens tegen de pers uit zijn geboorteland. Gaat het goed dan wordt hij bewierookt als jongen uit Antwerpen, mist hij een kans dan is hij plots een Congolese Belg. Hij kende de vooroordelen van zijn vader Roger, eind jaren tachtig international van Zaïre, tegenwoordig Democratische Republiek Congo geheten. Als Roger op zijn 23ste naar België komt, schelden tegenstanders hem uit voor ‘sale negre’ of ‘makak.’ ‘Bereid je voor op kritiek’ gaf Roger zijn zoon al op jonge leeftijd mee. Maar ook: ‘Laat je armen nooit hangen.’

Volledig scherm © BSR Agency

Zeven talen

Lukaku denkt inmiddels groter dan België. Hij spreekt liefst zeven talen: Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Engels en Lingala. Maar hoe zwijgzaam hij vaak is in zijn thuisland, zo openhartig praat hij in 2018 op de Amerikaanse sportwebsite The Players Tribune. Over de melk die zijn moeder noodgedwongen moest aanmaken met water. Zo arm was de familie Lukaku vroeger in Wintam, in de buurt van Antwerpen. Nu is Romelu de gevierde spits die de belofte nakwam aan zijn moeder dat hij vanaf zijn zestiende zou zorgen dat de situatie van de familie Lukaku voorgoed zou veranderen. Op die leeftijd debuteerde hij voor Anderlecht en begon het scoren. Met zijn broertje speelt hij inmiddels in hetzelfde land. De 26-jarige Jordan speelt als linksback voor Lazio.

Romelu kan de hele familie Lukaku inmiddels aardig onderhouden, maar denkt ook aan anderen. Samen met zijn broer en vader richtte hij een stichting op ter bestrijding van de armoede in Congo. In Italië is hij als slachtoffer van supportersracisme een van de bekendste spelers die ertegen in opstand komt. En ondertussen maar records slechten. Misschien was Lukaku wel nooit zo goed als nu. En als hij Inter vrijdag aan de eerste prijs sinds 2011 helpt, misschien ook wel nooit zo geliefd.

Volledig scherm © REUTERS