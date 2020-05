Lukaku raakte Champions League-beker van Chelsea met geen vinger aan: ‘Vergeef het Villas-Boas nooit’

Didier Drogba schoot Chelsea in 2012 ten koste van het Bayern München van Arjen Robben naar de ‘Cup met de Grote Oren’ in de Allianz Arena. Winnende coach was de Italiaan Roberto Di Matteo, de vervanger van André Villas-Boas. De Portugees kon de torenhoge verwachtingen in Londen niet inlossen én zorgde ook voor een smet op de carrière van Romelu Lukaku.