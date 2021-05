Lukaku sneert naar Zlatan na titel met Inter: ‘En nu buigen voor de koning van Milaan’

,,De echte god heeft de koning gekroond. Nu buigen", zo plaatste Lukaku vanavond op zijn social media. Wie de geschiedenis tussen Lukaku en Ibrahimovic kent, weet dat de tekst geadresseerd is aan de Zweedse spits van stadgenoot AC Milan. In februari 2020, kort na de rentree van Ibrahimovic naar AC Milan, daagde Lukaku Ibrahimovic voor het eerst uit. Inter won met 4-2 van AC Milan en de Belgische spits zorgde zelf voor de laatste goal van de Nerazzurri. ,,Er is een nieuwe koning in de stad", zo schreef Lukaku na die derbyzege vol trots op zijn Twitterpagina.

Lukaku kreeg die prikkelende tekst acht maanden later als een boemerang terug in zijn gezicht. Het was Ibrahimovic die met twee goals zorgde voor een 1-2 zege namens de Rossoneri tegen rivaal Inter. ,,Milaan heeft nooit een koning gehad. Milaan heeft een God", zo klonk de rebound van de Zweed. Extra pijnlijk voor Lukaku was het feit dat AC Milan op dat moment soeverein aan de leiding ging in de Serie A.



De verbale strijd tussen Lukaku en Ibrahimovic leidde op 26 januari zelfs bijna tot een fysieke strijd toen Inter in het Italiaanse bekertoernooi met 2-1 won van AC Milan. De spitsen stonden voor rust neus tegen neus en Ibrahimovic sleurde tijdens het opstootje een verhaal over de moeder van Lukaku erbij. Die zou begin 2018 bij haar voetballende zoon hebben aangedrongen op een vertrek bij Everton, iets wat haar was ingefluisterd na een voodoo-ritueel op een pelgrimstocht. De Belg werd woest, zocht de confrontatie en lachte uiteindelijk als laatste toen Ibrahimovic na rust rood kreeg en Inter het bekerduel won.



Inmiddels is ook duidelijk dat niet Ibrahimovic en AC Milan kampioen van Italië werden, maar Lukaku en Internazionale. De ultieme revanche voor de Belg.