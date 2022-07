Lunch met bestuur FC Kopenhagen leidt tot rel rond Cyriel Dessers

,,Dit is geen correcte manier van handelen”, zei technisch directeur Dimitri de Condé van Genk tegenover Het Belang van Limburg. Daarmee doelt hij op de handelswijze van FC Kopenhagen. De landskampioen van Denemarken nodigde Dessers en zijn zaakwaarnemer Stijn Francis uit voor een lunch in de hoofdstad, maar doordat de spits daar is gefotografeerd is er rumoer ontstaan.



Genk wist dankzij Dessers’ zaakwaarnemer van de interesse uit Kopenhagen, maar de club zelf had zich nog niet gemeld bij De Condé. Dat de 27-jarige spits, die afgelopen seizoen Feyenoord naar de Conference League-finale loodste, met trainer Jess Thorup en sportief directeur Peter Christiansen aan tafel zat, schoot de club daarom in het verkeerde keelgat. Dessers werkte nog samen met Thorup, die in 2020 halsoverkop van Genk naar Kopenhagen vertrok. Dat zat de Belgische club ook al niet lekker.