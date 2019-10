Luuk de Jong als pinchhitter ook goud waard voor Sevilla

De Jong had in zeven van de eerste acht competitieduels een basisplaats bij Sevilla, maar wist daarin steeds niet te scoren. Vanavond zette coach Julen Lopetegui hem voor de tweede keer op de bank. Vorige maand in de uitwedstrijd bij Eibar (3-2 nederlaag na 1-2 voorsprong) bleef hij daar de hele wedstrijd zitten, maar vanavond mocht de gedeeld topscorer van de eredivisie vorig seizoen in de 70ste minuut het veld in. Dat was niet verwonderlijk, want Sevilla had een doelpunt nodig. Ook de Mexicaanse spits Javier ‘Chicharito’ Hernández kon ondanks een hoop kansen niet scoren, waarmee de kopsterke De Jong het verschil moest gaan maken in een aantrekkelijke wedstrijd. De Jong miste zijn eerste kans nog, maar in de 86ste minuut viel dan eindelijk die verlossende goal voor de 29-jarige spits. Hij kopte met zijn achterhoofd een goede voorzet van Sevilla-captain Jesús Navas knap binnen.

Oranje

De Jong had dringend behoefte aan een doelpunt voor zijn nieuwe club. Hij miste in zijn eerste serie wedstrijden legio kansen voor de subtopper. Twee weken geleden liet hij in de uitwedstrijd bij FC Barcelona (4-0 nederlaag) zeker vier goede kansen onbenut, waarna veel Nederlanders van mening waren dat de trefzeker Wolfsburg-spits Wout Weghorst meer recht had op een plekje bij Oranje als pinchhitter in eventuele noodscenario's. Anderhalve week geleden liet De Jong echter zijn dat hij toch de aangewezen spits is voor dat soort klusjes, want hij maakte als invaller in de extra tijd de bevrijdende 2-1 tegen Noord-Ierland (3-1 winst).



Lopetegui zal die beelden ook hebben gezien en koos er vanavond dus ook voor om De Jong te gebruiken als pinchhitter. Dat plan pakte goed uit, al moet blijken wat daar de komende weken de gevolgen van zullen zijn. Sevilla speelt komende donderdag in de Europa League thuis tegen Dudelange uit Luxemburg en volgende week zondag opnieuw thuis in de competitie, dan tegen nummer negen Getafe. Daarna wachten voor Sevilla, dat nu zesde staat in La Liga, de wedstrijden tegen Valencia (uit) en Atlético Madrid (thuis).