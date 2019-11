Luuk de Jong de held van Sevilla met winnende goal in derby bij Real Betis

Sevilla was in de dertiende minuut al op voorsprong gekomen in het Estadio Benito Villamarín, dat gevuld was met 60.000 fanatieke fans. Real Betis-keeper had geen antwoord op het schot van Lucas Ocampos, de Argentijnse vleugelaanvaller van Sevilla. Kort voor rust maakte Real Betis gelijk via Loren Moron, waarna de thuisploeg in de tweede helft op zoek ging naar de voorsprong.



Die kwam er niet, want tien minuten na rust was daar vanuit het niets de 1-2 van Luuk de Jong. De van PSV overgekomen spits stond op de rand van het strafschopgebied vrij en na een goede pass van Éver Banega haalde hij met links hard uit. Via de onderkant van de lat vloog de bal binnen. De scheidsrechter overlegde nog even met de VAR of er geen sprake was van buitenspel, maar dat bleek niet het geval. Zo kon De Jong zich opmaken voor een lange feestavond in Sevilla, al zal hij zich morgen wel gewoon moeten melden in Zeist voor de aankomende interlands met Oranje.