Luuk de Jong helpt Barcelona aan zwaarbevochten zege bij laagvlieger Levante met rake kopbal in extra tijd

Nummer negentien Levante kreeg vanavond liefst drie strafschoppen tegen FC Barcelona, dat zeker in de eerste helft erg slap en slordig speelde. Levante-captain José Luis Morales (34) maakte in de 52ste minuut de 1-0 uit een strafschop, maar ging niet achter de bal staan bij een penalty die drie minuten later al volgde voor de thuisploeg. Hij liet het nu aan spits Roger Martí, maar zijn inzet werd gestopt door Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman van FC Barcelona had zijn slordige teamgenoten in de eerste helft ook al op de been gehouden met twee knappe reddingen.