Luuk de Jong maakt indruk in Bernabéu: ‘Hij veranderde opeens in Ronaldo’

,,Veel mensen hebben gezegd dat Sevilla goals mist, maar zaterdagmiddag veranderde De Jong opeens in Ronaldo Nazario (de Braziliaanse Ronaldo). Zijn eerste goal, een geweldige kopbal, werd nog afgekeurd terwijl zijn tweede goal een piekfijn schot laag in de hoek was. Dit was de wedstrijd dat De Jong zichzelf eindelijk heeft gepresenteerd als speler van Sevilla", zo luiden de lovende woorden van Marca aan het adres van de Nederlandse spits.



De Jong kreeg deze winter in de persoon van Youssef En-Nesyri (van twintig miljoen euro overgenomen van Leganés) een nieuwe concurrent bij Sevilla, maar met Munas Dabbur vertrok er ook een spits naar Hoffenheim terwijl Javier Hernández op het punt staat om Sevilla achter zich te laten voor LA Galaxy. Voor het uitduel met Real Madrid kreeg De Jong in elk geval nog de voorkeur boven En-Nesyri en dat vertrouwen werd uitbetaald door de voormalig PSV-spits.



De Jong dacht even de score te openen met een heel fraaie kopbal in de kruising, maar omdat Nemanja Gudelj Éder Militão blokkeerde werd die goal afgekeurd. In de tweede helft maakte de Nederlander alsnog een goal door na een heel fraaie actie de bal in de hoek te schieten. Punten leverde die goal van De Jong niet op: Sevilla verloor met 2-1.