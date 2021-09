Luuk de Jong neemt plaats Messi over in kleedkamer Barça en hoopt op oude PSV-connectie met Memphis

Zijn eerste minuten in het shirt van Barcelona heeft hij reeds gemaakt , maar voor zijn officiële presentatie moest Luuk de Jong nog even wachten. De spits liet zich vanmiddag in zijn shirt met nummer 17 voor het eerst zien in Camp Nou. De Nederlander kan niet wachten om voor ,,de grootste club ter wereld” te spelen en hoopt dat hij minstens zo'n goede connectie met Memphis Depay zal hebben als in hun PSV-tijd.

Contract tekenen, bal hooghouden, duimpje omhoog: het zijn de gebruikelijke taferelen voor een nieuwe speler van FC Barcelona en na Memphis Depay eerder deze zomer ontkwam ook Luuk de Jong er niet aan. De Nederlandse spits sloeg bepaald geen flater en hield de bal keurig een aantal keren hoog in Camp Nou, waar hij de plaats in de kleedkamer van Lionel Messi overneemt.

De Jong noemde het een eer op bij een geweldige club als FC Barcelona te mogen spelen: ,,Dit is de grootste club van de wereld en dit is het hoogtepunt van mijn carrière. Ik ben trots dat al het werk hiertoe heeft geleid. Ik hoop dat we historie schrijven en veel titels pakken. We gaan daar hard voor vechten", aldus De Jong, die zich direct thuis voelt: ,,FC Barcelona is echt een familie, dat voelde ik direct. Ik heb een goede relatie met Ronald Koeman en het is goed om weer met hem te werken. Ook heb ik een goede band met Memphis Depay en Frenkie de Jong, die ik ken van Oranje. Ik ken Memphis ook al van PSV, waar we een goede connectie hadden. We begrepen elkaar zonder woorden. Hopelijk kunnen we diezelfde connectie hier ook hebben voor Barça.”

Luuk de Jong. © REUTERS

Dinsdag speelt FC Barcelona de thuiswedstrijd tegen Bayern München in de Champions League. Of De Jong fit is na zijn blessure tijdens het EK? ,,Ik voel me heel goed en fit. Ik ben er klaar voor. Ik weet niet wat de plannen zijn van Koeman, maar ik ben fit. Ik denk dat het plan van Meneer Koeman hetzelfde is als bij Oranje. Hij wilde een ander type spits en hopelijk werkt dat goed. Zo kunnen we tijdens een wedstrijd van tactiek veranderen.”

De Jong is voor de rest van het seizoen gehuurd van Sevilla. Die ploeg was zaterdag normaal gesproken ook zijn eerste tegenstander geweest, maar het competitieduel tussen de oude en nieuwe club van de aanvaller is uitgesteld omdat meerdere Zuid-Amerikaanse internationals niet tijdig terug kunnen keren in Spanje.

Luuk de Jong. © REUTERS

Om die reden speelde Barcelona gisteren een oefenwedstrijd tegen AE Prat (2-1 winst). De Jong maakte in dat duel voor het eerst zijn opwachting bij de Catalanen. Hij speelde een uur mee tegen de ploeg die uitkomt op het derde niveau.

President Joan Laporta is ook blij met de komst van de Nederlander: ,,We strikken een speler met veel ervaring. Het is een genoegen om deze presentatie te geven. Hij is iemand die veel kan brengen aan het team en we kijken uit naar zijn goals. We zijn blij dat we hem in het laatste uur van de transfermarkt hebben kunnen halen", zei de president.

De Jong zou volgende week dinsdag zijn officiële debuut voor Barcelona kunnen maken. Dan speelt zijn nieuwe club in Camp Nou de kraker in de Champions League tegen Bayern München.

Luuk de Jong. © REUTERS

Luuk de Jong. © REUTERS