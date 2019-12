Lyon bevestigt: Memphis scheurt kruisband, EK lijkt onhaalbaar

Leicester - Norwich (1-1) Tim Krul: Wat Iheanacho deed, kon echt niet

14:22 Norwich City heeft verdiend gelijkgespeeld bij Leicester City (1-1), de verrassende nummer twee in de Premier League. Doelman Tim Krul was als vanzelf trots op de remise in het King Power Stadium, maar stapte wel met gemengde gevoelens van het veld. ,,Ik dacht dat we er nog een overwinning uit konden slepen”, vertelde hij na afloop. ,,Maar we moeten blij zijn met het punt.”