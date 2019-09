Lyon geeft zonder Memphis Depay zege weg tegen tien man Amiens

Twee gemiste penalty's en afgekeurde goal in slotfase op Mallorca

23:24 Er leek vanavond geen winnaar te mogen komen bij Real Mallorca - Athletic Bilbao, de eerste wedstrijd in de vierde speelronde in La Liga. Dankzij twee gemiste strafschoppen en een afgekeurde in de slotfase bleef het bij 0-0 in Estadio Iberostar in Palma de Mallorca.