Lyon loopt in competitie opnieuw tegen nederlaag aan

Depay, die zich komende week bij Oranje voegt, speelde de gehele wedstrijd. Tete viel in de zeventigste minuut in. Lyon won afgelopen woensdag nog met 2-0 van RB Leipzig in de Champions League. In de Franse competitie daarentegen zegevierde Olympique half augustus voor de laatste keer. Door die zwakke reeks is de ploeg uit Lyon inmiddels afgezakt naar de veertiende plek, met 9 punten uit 9 duels.



Paris Saint-Germain leidt met 21 punten. De titelhouder versloeg Angers SCO met 4-0. FC Nantes, dat met 1-0 won van OGC Nice, is nummer twee met 19 punten.