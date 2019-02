Lyon mede dankzij Depay naar halve finale beker

Video Barcelona zet dankzij Suárez Real Madrid te kijk in halve finale Copa

27 februari Real Madrid rest slechts, zoals zo vaak de laatste jaren, de Champions League. Ajax, dinsdag op bezoek in Spanje, is gewaarschuwd, nu de Madrilenen door Barcelona in eigen huis in de halve finale van de beker werden uitgeschakeld (0-3), en ook in de Liga nog weinig kans hebben.