Lyon pakt op valreep winst bij middenmoter Amiens

Serge Gakpé schoot de thuisploeg na negen minuten op voorsprong en in het vervolg kon Lyon het de nummer tien van de ranglijst niet heel moeilijk maken. In de tweede helft drong de ploeg van Memphis Depay en Tete wel aan en tien minuten voor tijd zorgde Aouar voor de gelijkmaker. Nadat Gaël Kakuka vlak voor tijd nog een strafschop op de paal schoot namens Amiens leek het duel op een gelijkspel uit te draaien, maar diep in blessuretijd maakte Aouar zich onsterfelijk door de winnende treffer te maken. Memphis werd na 66 minuten spelen naar de kant gehaald.