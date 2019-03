Lyon pas na wissel Memphis voorbij Rennes

Memphis Depay mocht, in tegenstelling tot het vorige competitieduel tegen Montpellier, weer in de basis beginnen in het noordwesten van Frankrijk. Kenny Tete kampt nog altijd met de blessure die hij opliep bij het Nederlands elftal en was dus niet van de partij. Memphis kon het verschil niet maken en trainer Bruno Genesio besloot hem in de 84ste minuut naar de kant te halen voor Bertrand Traoré. Even later was het plots wel raak, toen invaller Martin Terrier tegen een voorzet van Léo Dubois aanliep. Het bleef bij deze ene treffer.



Lyon staat nog altijd derde, maar heeft het gat met nummer 2 Lille in ieder geval tijdelijk verkleind tot één punt.