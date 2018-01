Lyon profiteert van puntverlies AS Monaco

Basaksehir uitgeschakeld in Turkse beker

17 januari Basaksehir is uitgeschakeld in de strijd om de Turkse beker. De koploper bleek in de achtste finales niet opgewassen tegen Giresunspor, dat een divisie lager speelt. De zege van 2-1 op eigen veld was niet voldoende, na de eerdere nederlaag in de uitwedstrijd van 3-1.