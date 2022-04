Lyon-voorzitter Aulas na ruime zege: ‘Peter Bosz ook volgend seizoen coach’

,,De coach zal volgend seizoen nog altijd bij ons zijn. Het heeft geen zin om te zeggen dat ik andere managers heb vastgelegd of heb gesproken, want we hebben er niet eens over nagedacht", was Aulas duidelijk in zijn commentaar op de vragen over de toekomst van Bosz. Aulas is al sinds 1987 de voorzitter en eigenaar van Olympique Lyon, dat aan het begin van de eeuw zeven keer op rij kampioen van Frankrijk werd, maar daarna alleen nog een Coupe de France won in 2012.

Door de overwinning op Girondins de Bordeaux, dat afstevent op degradatie naar de Ligue 2, staat nu op een achtste plaats in de Franse competitie. Het behalen van Europees voetbal wordt daarmee nog een lastig karwei voor Lyon in de laatste weken van het seizoen, want daarvoor moet Lyon op de vijfde plaats eindigen. De achterstand op Strasbourg is nu vier punten, maar ook AS Monaco en RC Lens azen nog op het ticket voor de Conference League.

Olympique Lyon presteert niet alleen zeer wisselvallig in de competitie, maar werd donderdagavond ook uitgeschakeld in de Europa League. In de kwartfinales bleek West Ham United donderdag met liefst 0-3 te sterk, waarna de kritiek op Bosz opnieuw toenam in Frankrijk. Bosz wordt door velen in Nederland gezien als de geschikte opvolger voor Erik ten Hag, die naar Manchester United vertrekt.

Bosz was in het seizoen 2016/2017 de coach van Ajax, waarmee hij de finale van de Europa League bereikte.