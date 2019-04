Lyon wint met scorende Depay

Het was voor Memphis zijn tweede goal in een week nadat hij daarvoor ruim anderhalve maand droog stond bij Lyon. Op aangeven van de Ivoriaan Maxwell Cornet schoot de international van Oranje raak. Bordeaux kwam nog voor rust op voorsprong door doelpunten van Jimmy Briand en Nicolas De Preville. Cornet maakte vervolgens in de 67ste minuut gelijk. De thuisploeg moest de laatste twintig minuten met tien man spelen, na een rode kaart voor de Serviër Vukasin Jovanovic. Dembélé drukte het veldoverwicht pas vijf minuten voor tijd uit in de score.



Nummer drie Lyon heeft een achterstand van drie punten op Lille, dat nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. Plek twee levert een ticket voor de Champions League op, de nummer drie gaat de voorrondes in. Depay en zijn ploeggenoten moeten nog vier duels spelen waarvan de volgende de belangrijkste is, thuis tegen Lille.