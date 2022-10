Maand voor het WK hangt Neymar celstraf van twee jaar boven het hoofd

Met video VAR Dennis Higler voorkomt flater van arbiter Danny Makkelie bij Atlético-Club Brugge

Danny Makkelie is vanavond in de Champions League-wedstrijd van Atlético Madrid tegen Club Brugge door Dennis Higler behoed voor een grote fout. De scheidsrechter gaf de Belgen vlak voor rust een penalty, maar werd door zijn attente VAR naar het scherm geroepen. Het deerde Club Brugge uiteindelijk niet, want na een 0-0 gelijkspel is de ploeg zeer verrassend al zeker van de achtste finales.

