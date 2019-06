Madagaskar boekt eerste zege ooit op Afrika Cup dankzij prachtige vrije trap

Met een punt tegen Guinee (2-2) kon het debuut van Madagaskar op de Afrika Cup al niet meer stuk, maar vandaag is ook de eerste driepunter een feit. Burundi, dat eveneens debuteert op het Afrikaanse landentoernooi, werd in de tweede wedstrijd in Groep B met 1-0 opzij gezet.



Grote held aan de kant van Madagaskar was Marco Ilaimaharitra, middenvelder van het Belgische Charleroi. Hij ramde een kwartier voor tijd een vrije trap vanaf randje zestienmetergebied keihard in de verre hoek achter doelman Jonathan Nahimana. Daarmee is Ilaimaharitra de derde doelpuntenmaker namens Madagaskar op de Afrika Cup. Zaterdag gingen Anicet Abel en Carolus Andriamatsinoro hem al voor.



Door de overwinning is Madagaskar zelfs nagenoeg zeker van een plek in de achtste finales. Nigeria gaat met zes punten aan de leiding in Groep B. Daarna volgt Madagaskar met vier punten. Guinee en Burundi volgen met respectievelijk één punt en nul punten. Madagaskar kan dus nog derde eindigen, maar ook de beste vier nummers drie gaan door. De formatie van de Franse bondscoach Nicolas Dupuis speelt zondag nog tegen Nigeria, dat sowieso al door is naar de laatste zestien.