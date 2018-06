Madjer al na acht maanden ontslagen bij Algerije

Hazard en Lukaku leiden België soepel voorbij Tunesië

23 juni Het echte werk moet uiteraard nog beginnen. En dat België in de eerste twee duels tijdens dit WK in Rusland de volle buit (vandaag 5-2 tegen Tunesië) zou pakken, was ook wel ieders verwachting. Maar de Rode Duivels, in Moskou overigens in gele shirts, lieten wederom zien over een enorme aanvalskracht te beschikken.